Азербайджанская спортсменка во второй раз стала чемпионкой Европы

В городе Каорле (Италия) продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Стали известны первые чемпионки Европы в женской борьбе.

Гюнай Курбанова (весовая категория до 59 кг), одолев всех соперниц досрочно, вышла в финал, где встретилась с турецкой спортсменкой Севим Акбаш. С самого начала и до конца финальной схватки наша соотечественница доминировала на ковре и одержала уверенную победу со счётом 9:1, став чемпионкой Европы.

Таким образом, это уже третье золото для Гюнай в этом году. Напомним, ранее Курбанова стала победительницей первого рейтингового турнира и чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет.