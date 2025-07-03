Умер актер, известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино

Американский актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Убить Билла» и «Бешеные псы», умер в возрасте 67 лет.

Как пишет TMZ, актер был найден без признаков жизни в своем доме в Малибу (Калифорния) рано утром в четверг. Правоохранительные органы рассматривают его смерть как естественную.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 г. в Чикаго. До актерской карьеры работал автомехаником, санитаром скорой помощи, маляром, рабочим на автозаправке. Будучи подростком попал в чикагский театр Steppenwolf Theatre Company.

Там же исполнил роль в постановке «О мышах и людях» вместе с Джоном Малковичем.