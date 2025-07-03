Консул РФ в Баку провел трехчасовую встречу с задержанными россиянами

Консул России в Азербайджане встретился с находящимися под арестом в Баку исполнительным директором и главным редактором «Sputnik Азербайджан» Игорем Картавых и Евгением Белоусовым.

Консул провел трехчасовую встречу с задержанными, говорится в сообщении посольства РФ.

"Пресс-служба посольства России в Азербайджане подтверждает, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трех часов общался с нашими соотечественниками", - сообщили в диппредставительстве.

О каких-либо подробностях встречи информации нет.