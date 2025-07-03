США установят пошлины в 10% в отношении около 100 стран

Соединенные Штаты установят таможенную пошлину в размере 10% в отношении стран, которые ведут торговые переговоры с Вашингтоном добросовестно.

Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Президент [США Дональд Трамп] хочет поощрить тех, кто ведет переговоры добросовестно. Я думаю, что будет около 100 стран, которые получат минимальную ответную пошлину в 10%, а дальше мы посмотрим", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

По мнению Бессента, в оставшуюся до истечения крайнего срока 9 июля неделю на заключение торговых соглашений, можно будет ожидать "череду сделок" США с другими государствами.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.

Источник: ТАСС