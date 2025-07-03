Пять человек взяты под полицейский надзор по делу Sputnik Азербайджан

Пять человек, привлеченных к следствию по делу "Спутник-Азербайджан", взяты под полицейский надзор.

Как сообщает Report, они являются гражданами Азербайджана.

Данные лица дали показания, после чего их отпустили.

Отметим, что глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде 24 февраля сообщил о ликвидации представительства "Россия Сегодня" (Спутник) в Азербайджане. Он заявил, что указанная организация может пройти аккредитацию только одним корреспондентом.

Несмотря на это, стало известно, что "Спутник Азербайджан" продолжает свою деятельность, а его сотрудники выходят на работу. По этой причине полиция провела операцию в офисе Информационного Агентства "Спутник Азербайджан", были задержаны директор Игорь Картавых и сотрудник Евгений Белоусов. Обоим предъявлены обвинения по статьям 178.3.1 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в крупном размере), 192.2.3 (совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем), 193-1.3.2 (совершенное в значительном размере) Уголовного кодекса, и Хатаинским районным судом в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.