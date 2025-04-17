В Тбилиси завершилась трехсторонняя встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Армении и Грузии - ОБНОВЛЕНО

В Тбилиси завершилась трехсторонняя встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств Грузии, Азербайджана и Армении.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

12:12

В Тбилиси проходит трехсторонняя встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении.

Как передает тбилисский корреспондент АПА, мероприятие открыла министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Сообщается, что целью встречи является обмен взглядами и мнениями между тремя странами по возможным направлениям, которые заложат основу для процесса трёхстороннего сотрудничества.

«На встрече будут обсуждаться возможности трёхстороннего сотрудничества. Будут определены направления, которые могут представлять интерес для трёх стран, а также возможные сферы сотрудничества, чтобы страны региона могли развивать совместные подходы к ряду вопросов. Это и будет основным направлением сегодняшних обсуждений», - сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

09:40

Заместители министров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана проведут 17 апреля встречу в Тбилиси.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят перспективы регионального сотрудничества.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию в вопросе продвижения мира и стабильности в регионе. Она заверила, что Тбилиси предоставит все возможные средства, которые облегчат диалог и сотрудничество в регионе.