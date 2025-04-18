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Хакер, арестованный СГБ: Моей целью являлось создание программы для защиты азербайджанских серверов

First News Media09:22 - Сегодня
Хакер, арестованный СГБ: Моей целью являлось создание программы для защиты азербайджанских серверов

Продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении Турала Алиева, арестованного в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством судьи Рашада Джавадзада в Ясамальском районном суде. В ходе слушания обвиняемый Турал Алиев, отвечая на вопросы своего адвоката, заявил, что получил доступ к конфиденциальной информации компании Ultra Technologies:

"Когда я вошел в систему, понял, что это азербайджанская компания. Я не преследовал цель получить материальную выгоду, хотел лишь проверить доступность базы данных. Я хотел создать национальное программное обеспечение для защиты серверов в Азербайджане от внешних вмешательств. Для этого тестировал системы зарубежных компаний, получая доступ к их конфиденциальным данным. Моя цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать свои возможности и завоевать репутацию", - отметил он.

Затем судья огласил часть показаний обвиняемого. Из них стало известно, что на личном компьютере Алиева были обнаружены вредоносные программы, скрытая переписка, следы кибервзломов и криптовалюта.

Обвиняемый признал, что имел связь с лицом по прозвищу Karnaval, которому продал доступ к данным одной компании за 500 долларов. Кроме того, он получил доступ к конфиденциальной информации морской компании из Аргентины и продал её за 350 долларов.

Также в оглашенных показаниях говорится, что обвиняемый получил 25 мегабайт данных израильской компании и 1 мегабайт данных американской компании.

Отвечая на вопросы, Алиев частично признал свою вину и заявил:

"Я хакер. У зарубежных хакеров есть программы, предотвращающие вредоносный доступ в систему. У нас таких программ не было. Я хотел создать их национальный аналог. Моя цель была благой - внести вклад".

По словам Турала Алиева, руководитель компании İdrak Хикмет Абдуллаев дал ему 80 тысяч манатов и поручил выполнить определенную работу:

"Я хотел создать эти программы и передать их государству. У меня не было иного намерения. Хотел показать свои возможности и получить работу".

Следующее заседание назначено на 1 мая.

Согласно обвинению, Турал Алиев, исполнительный директор ООО Zeromap, в период с 2021 по 2024 годы обвиняется в использовании программ, обеспечивающих удаленный доступ к мобильным телефонам и другим техническим устройствам, а также в организации кибератак на крупные местные и зарубежные компании.

Сообщается, что он с 2021 года, используя компьютерное оборудование, вмешивался в мобильные устройства физических и юридических лиц как в Азербайджане, так и за рубежом, а также получал доступ к закрытым данным иностранных компаний.

Турал Алиев арестован по статьям 271.2.1 (незаконный доступ к компьютерной системе, совершённый повторно), 272.2.1 (незаконное получение компьютерной информации) и 273-1.1 (оборот средств, предназначенных для совершения киберпреступлений) Уголовного кодекса.

Источник: Report

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