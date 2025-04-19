Азербайджан оперативно помог Грузии с электричеством после аварии на ЛЭП
Азербайджан в первые минуты после аварии передал Грузии 380–400 МВт электроэнергии в ответ на экстренное обращение соседней страны.
Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.
Массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии 19 апреля из-за аварии на линии электропередачи "Кавкасиони". Перебои с подачей затронули Тбилиси и ряд других регионов. Причины инцидента пока не раскрываются.
"Со стороны "Азерэнержи" незамедлительно была восстановлена параллельная работа с Государственной электросистемой Грузии", - отметил Т. Абдуллаев.
Согласно данным грузинского энергооператора, электроснабжение в стране постепенно восстанавливается. Во многих районах Тбилиси подача уже возобновлена.
Это уже второй масштабный блэкаут в Грузии за последний месяц - первый произошел в ночь на 9 апреля.
В 2024 году Азербайджан поставил Грузии 1 млрд 137 млн 880,09 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму 58 млн 306,41 тыс. долларов (снижение в 2,1 раза). В общем объеме энергоперетоков из Азербайджана на долю Грузии в рассматриваемый период пришлось 64,9%. В январе-февраля 2025 года Азербайджан поставил в Грузию 273 млн 572,1 тыс. кВт/час электроэнергии на 15 млн 593,61 тыс. долларов США.