В Лондоне могут согласовать план полного прекращения огня в Украине

США и союзники Киева намерены утвердить план полного прекращения огня в Украине в Лондоне на следующей неделе.

Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем планируется провести переговоры с российской стороной и представить им лучшее и окончательное предложение - чтобы понять, на каких позициях сейчас находятся обе стороны»,- цитирует издание слова представителя американской администрации.

По словам чиновника, для привлечения России к переговорам по указанному предложению Вашингтон может предложить Москве ослабление антироссийских санкций и, возможно, разблокирование замороженных на Западе активов РФ.