Аркадий Гукасян ответил на вопросы о Ходжалинском геноциде: В Ханкенди были сотни азербайджанцев, привезенных из Ходжалы

На судебном процессе, продолжившемся 21 апреля в Бакинском военном суде, обвиняемый Аркадий Гукасян ответил на вопросы о Ходжалинском геноциде, произошедшем в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, и о систематическом истреблении невинных людей во время геноцида именно потому, что они были азербайджанцами.

Как сообщает, он заявил, что впервые узнал о том, что произошло в Ходжалы, по «официальной информации» в феврале 1992 года: «В то время мы не знали о масштабах трагедии. Мы знали, что из Ходжалы в Ханкенди были привезены сотни азербайджанцев. Позже их передали противоположной стороне».

Он также подчеркнул, что осуждает убийство мирных жителей: «Это неприемлемо, это одна из кровавых страниц войны».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ