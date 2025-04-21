Опасный вирус обнаружен в партии томатов, завезенных из Туркменистана - ФОТО

Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики (AQTA) предотвратило ввоз крупной партии томатов, зараженных опасным вирусом.

В ходе плановых контрольных мероприятий были взяты пробы из 56 тонн импортированных ООО "Katora 44" из Туркменистана томатов.

Как передает 1news.az, лабораторные исследования выявили в образцах вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus). Данный вирус представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур, в частности для томатов, баклажанов, перца и табака, и может привести к потере урожая до 70%, а также значительно снизить качество и срок хранения плодов. Вирус активно распространяется через семена, части растений и механическим путем.

В связи с обнаружением опасного заболевания AQTA приняло решение о недопуске зараженной партии томатов на внутренний рынок. В настоящее время решается вопрос о вывозе продукции за пределы таможенной территории Азербайджана или ее уничтожении.

Агентство также принимает необходимые меры в рамках законодательства по данному факту. В отношении компании-импортера введены соответствующие ограничения. Кроме того, AQTA направило официальное уведомление в компетентные органы Туркменистана с целью информирования о выявленном вирусе и необходимости проведения оздоровительных мероприятий в хозяйстве, где было зафиксировано заражение.

Данный инцидент подчеркивает важность проводимых AQTA контрольных мер для обеспечения безопасности пищевой продукции и защиты внутреннего рынка от потенциально опасных сельскохозяйственных заболеваний.