AZAL увеличит количество рейсов на праздник Гурбан

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL выполнит дополнительные рейсы по ряду популярных направлений в связи с ожидаемым увеличением пассажирского спроса в период празднования Гурбан байрамы.

Дополнительные рейсы запланированы из Баку в Стамбул, Анталью и Дубай.

Так, AZAL выполнит дополнительные рейсы из Баку в Стамбул 5, 6 и 8 июня, в Анталью – ежедневно с 6 по 12 июня, а в Дубай – 4, 5, 8 и 9 июня. Увеличение частоты рейсов в указанные города направлено на обеспечение более комфортных условий для пассажиров в праздничные дни.

AZAL рекомендует всем пассажирам, планирующим поездку в период праздника Гурбан, приобретать билеты заранее.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.