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ВОЗ прокомментировала первый случай смерти человека от вируса Шамонда

Редакция 1news10:55 - Сегодня
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ВОЗ прокомментировала первый случай смерти человека от вируса Шамонда

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с властями Франции, где в больнице умер пациент, заразившийся вирусом Шамонда. Необходимы дополнительные исследования передачи этого вируса, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Во Франции зарегистрирован первый задокументированный случай заражения человека вирусом Шамонда, который ранее выявлялся только у животных", — написал Гебрейесус в X. "ВОЗ поддерживает связь с французскими властями, которые собирают информацию, чтобы лучше понять источник инфекции у первого пациента-человека, возможные пути ее передачи, а также оценить потенциальные риски для здоровья населения", — отметил он. "Для более глубокого понимания механизмов передачи инфекции необходимы дополнительные исследования", — подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус выразил соболезнования близким умершего.

Глава ВОЗ обратил внимание на тот факт, что вирус Шамонда "поражает преимущественно животных, таких как крупный рогатый скот, овцы, козы и лошади". Предполагается, что среди животных "вирус распространяется через укусы мокрецов — мелких насекомых, похожих на мушек", напомнил он, добавив, что у скончавшегося пациента был ослаблен иммунитет, что сделало его более уязвимым к инфекции и тяжелому течению заболевания. Пациент "находился в регионе, где вирус Шамонда циркулировал среди животных и где присутствовали мокрецы рода Culicoides".

Власти Франции ранее сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, пациент умер в больнице в начале октября. По мнению властей, сейчас вирус не представляет угрозы здоровью населения.

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