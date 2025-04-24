Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия, состоявшегося накануне вечером в Иреване, и назвал это провокацией.

Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика», - отметила Багдасарян.

Напомним, в среду в Иреване прошло традиционное шествие, посвящённое годовщине так называемого «геноцида армян».

Акция началась на Площади Республики. Перед стартом участники сожгли флаги Турции и Азербайджана.