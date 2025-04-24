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За счет ОМС было проведено более 50 тысяч ангиографических обследований - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:25 - Сегодня
За счет ОМС было проведено более 50 тысяч ангиографических обследований - ФОТО

Ангиография - метод контрастного рентгенологического обследования сосудистых заболеваний - входит в Пакет услуг обязательного медицинского страхования.

Ангиография сосудов головы, конечностей, сердца, а также других органов и областей считается самым надёжным и точным методом диагностики сосудистых патологий среди всех существующих. С помощью ангиографии, которая является инвазивным методом обследования, можно выявить стеноз (сужение), закупорку сосудов, аневризмы, врождённые сосудистые аномалии, травматические повреждения сосудов и другие патологические состояния, препятствующие кровотоку.

В 2024 году за счёт обязательного медицинского страхования было проведено 50 806 ангиографических обследований, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Процедура, которая в основном проводится под местной анестезией, практически не вызывает у пациента боли или дискомфорта. После введения контрастного вещества в обследуемый сосуд изображение сосудов выводится на монитор с помощью рентгена, КТ или МРТ. Ангиография считается золотым стандартом в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия, инфаркт миокарда, атеросклероз, врождённые пороки сердца и сосудов. Проведение ангиографического обследования осуществляется инвазивным радиологом или инвазивным кардиологом. Направления на обследование выдают кардиологи и сосудистые хирурги, а также неврологи, нейрохирурги, онкологи и другие специалисты.

Несмотря на то что ангиография является инвазивным методом обследования, она считается относительно безопасной процедурой. Вероятность возникновения осложнений после процедуры очень низкая и не превышает 5%. Во время ангиографии используются контрастные вещества на основе йода. Поскольку эти препараты могут вызывать аллергические реакции, пациенты с аллергией должны заранее сообщить об этом врачу. Обычно пациента выписывают домой через 8–12 часов после проведения ангиографии.

Во время ангиографии инвазивное вмешательство включает в себя предварительное обследование и консультацию врача, анестезию, реанимационные мероприятия и пребывание в стационаре, медикаменты и медицинские расходные материалы, а также используемое контрастное вещество - всё это входит в покрытие обязательного медицинского страхования.

Обследование методом ангиографии проводится по медицинским показаниям в следующих учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB: Центральной больнице нефтяников, Yeni Klinika, Клиническом медицинском центре, Центральной городской больнице Ширвана, а также в Научном центре хирургии имени академика М.А.Топчубашова при Министерстве здравоохранения и в медицинских учреждениях (частных и подчинённых соответствующим государственным органам), имеющих договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

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