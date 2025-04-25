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«Грапарак»: Супруга Пашиняна раздражает должностных лиц Армении

First News Media14:23 - Сегодня
«Грапарак»: Супруга Пашиняна раздражает должностных лиц Армении

Активность супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян раздражает многих, даже государственных должностных лиц, пишет газета «Грапарак».

«Один из высокопоставленных сотрудников полиции пожаловался близкому человеку на то, что от них требуют, чтобы и Акопян удостаивали той же чести, что и премьера, встречали-провожали, как ее супруга. По его словам, особенно во время региональных визитов всю область поднимают на ноги, за несколько дней до этого проводят работу, объявляют соответствующим структурам, чтобы визит был принят согласно премьерскому протоколу, чтобы госпожа вдруг не осталась недовольной. А последняя чрезмерно активизировалась - не проходит и дня, чтобы она не посетила какую-нибудь структуру или общину.

А сегодня ее ждут в Ширакской области. Она посетит Гюмри для участия в мероприятии, посвященном дню рождения сына ее помощницы Вардуи Манукян Рафо Саакяна, погибшего в 44-дневной войне. Мероприятие состоится в здании Гюмрийского государственного оркестра народных инструментов», - отмечает «Грапарак».

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