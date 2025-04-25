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Презентован новый сингл EMIN’a - «Белый шум дождя» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:38 - Сегодня
Презентован новый сингл EMIN’a - «Белый шум дождя» - ВИДЕО

Вторая весенняя новинка от народного артиста Азербайджана EMIN’a – песня «Белый шум дождя» (автор музыки Константин Ноников, автор слов Елизавета Алексеева), которая позволяет задуматься о жизни и ее многогранности.

«Наполненная меланхоличными нотами, она погружает слушателя в атмосферу тихого размышления, но вот о чем – каждый решит для себя сам. «Белый шум дождя» поможет отвлечься от повседневной суеты и насладиться моментом», - отмечается на официальном сайте EMIN’a.

Трек доступен на всех электронных музыкальных платформах по ссылке.

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