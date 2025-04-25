Презентован новый сингл EMIN’a - «Белый шум дождя» - ВИДЕО
Вторая весенняя новинка от народного артиста Азербайджана EMIN’a – песня «Белый шум дождя» (автор музыки Константин Ноников, автор слов Елизавета Алексеева), которая позволяет задуматься о жизни и ее многогранности.
«Наполненная меланхоличными нотами, она погружает слушателя в атмосферу тихого размышления, но вот о чем – каждый решит для себя сам. «Белый шум дождя» поможет отвлечься от повседневной суеты и насладиться моментом», - отмечается на официальном сайте EMIN’a.
Трек доступен на всех электронных музыкальных платформах по ссылке.
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