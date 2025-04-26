Узбекистан и Азербайджан: синергия инвестиций и роста в Центральной Азии

За последние годы Узбекистан сделал значительный шаг вперед в развитии инвестиционного климата, открывая новые возможности для международного бизнеса.

Комплексные реформы, направленные на либерализацию экономики, снижение налогов и упрощение валютной конвертации, привели к заметному росту притока инвестиций. Важным элементом этих преобразований стало создание свободных экономических зон, предоставляющих инвесторам широкие преференции, а также активное сотрудничество с международными финансовыми институтами.

Основной целью проводимой экономической политики является формирование благоприятной среды для бизнеса и иностранных инвесторов. В стране последовательно снижаются налоговые ставки, расширяется доступ к кредитованию для зарубежных компаний, принимаются меры по защите прав инвесторов. Эти изменения делают Узбекистан одним из наиболее привлекательных рынков в Центральной Азии.

Ключевым преимуществом республики является ее стратегическое расположение. Население страны составляет 37,5 миллиона человек, а соседние государства формируют рынок с более чем 300 миллионами потребителей.

Это создает значительные перспективы для локального производства и последующего регионального экспорта товаров. Узбекистан стремится не просто привлекать иностранный капитал, но и интегрировать передовые технологии и ноу-хау, что позволит модернизировать ключевые отрасли экономики.

Важно отметить, что, как показывает мировая практика, страны, ведущие активную инвестиционную политику, добиваются устойчивого экономического роста. Запуск новых производственных мощностей и внедрение современных технологий стимулируют развитие промышленности, способствуют созданию рабочих мест и улучшают уровень жизни населения. Узбекистан активно использует этот подход, что подтверждают результаты крупнейших инвестиционных мероприятий страны. Так, на третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме были подписаны соглашения на сумму 26,6 миллиарда долларов. В 2023 году этот показатель составил 11 миллиардов долларов, а в 2022 году – 7,8 миллиарда. Стремительный рост объемов инвестиций свидетельствует о росте доверия со стороны международного бизнеса.

Одним из примеров успешных инвестиционных инициатив стала деятельность Азербайджано-узбекской инвестиционной компании (АУИК). Созданная по решению президентов Узбекистана и Азербайджана, компания с уставным капиталом в 500 миллионов долларов США нацелена на поддержку частного бизнеса, способствующего развитию экономики обеих стран. Компания инвестирует в новые и существующие проекты от 1 до 25 миллионов долларов, ориентируясь на горизонт инвестирования 5–8 лет. АУИК выступает в роли финансового инвестора, участвуя в принятии стратегических решений, при этом не вмешиваясь в оперативную деятельность проекта. Компания направляет средства в производство, логистику, туризм, сельское хозяйство, инновации и другие сектора экономики. В отличие от традиционных финансовых институтов, АУИК не просто выделяет капитал, а выступает в роли партнера, который видит за бизнес-планами людей с их идеями, амбициями и стремлением создавать значимые проекты для страны и региона. Такой подход делает компанию важным катализатором экономического роста и структурных преобразований. Кроме того, Узбекистан продолжает укреплять ключевые макроэкономические показатели, а ведущими секторами ВВП остаются сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. В этом контексте АУИК играет важную роль, делая упор сразу на несколько отраслей, формируя прочную основу для устойчивого экономического роста.

Сегодня Узбекистан уверенно закрепляет за собой статус центра притяжения инвесторов, и это неслучайно. Мы видим в этой стране не просто рынок, а территорию динамичных изменений, где создаются реальные условия для роста бизнеса. Проведенные реформы сделали экономику более доступной, гибкой и открытой для международного капитала. Инвестиции для АУИК – это не просто вложение средств, а в том числе стратегическое партнерство и долгосрочный вклад в развитие. Нас интересуют не только цифры, но и люди – предприниматели с амбициозными идеями, готовые задавать новые тренды. Узбекистан – это страна возможностей, где можно стать частью масштабных перемен, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад в этот процесс, – отметил генеральный директор АУИК Назим Гаджиев.

Помимо АУИК, в Узбекистане присутствуют и другие инвестиционные структуры, нацеленные на поддержку различных сегментов экономики. Это не только дает толчок развитию традиционных секторов экономики, но также предоставляет предпринимателям возможности для поиска идей, разработки продуктов и выхода на международные рынки, ориентируясь на IT, финтех, электронную коммерцию и передовые цифровые решения.

В числе инвестиционных структур, действующих в стране, Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), который занимается финансированием долгосрочных инфраструктурных проектов: поддерживает строительство транспортных узлов, модернизацию энергетической системы и развитие стратегических отраслей промышленности, обеспечивая прочную основу для экономического роста.

В условиях глобализации республика играет важную роль в регионе, последовательно интегрируясь в мировые экономические процессы. Географическое положение, богатые природные ресурсы и ориентированность на инвестиции позволяют Узбекистану выступать в качестве привлекательной площадки для многих международных игроков. Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» закрепляет принципы прозрачности, равенства и защиты прав инвесторов, что обеспечивает стабильность и предсказуемость условий ведения бизнеса.

Государственная политика направлена на дальнейшее улучшение инвестиционного климата. Важнейшими направлениями являются привлечение инновационных производств, модернизация инфраструктуры, углубление сотрудничества с международными финансовыми организациями и поддержка малого и среднего бизнеса. В долгосрочной перспективе это создаст прочную основу для устойчивого роста национальной экономики.