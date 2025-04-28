Бобур Бекмуродов: Инициативы Президента Азербайджана должны стать примером для других стран

Роль НПО в мире имеет решающее значение не только в социальных проектах, но и в содействии здоровому диалогу и обеспечении мира.

Об этом сказал 28 апреля председатель комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов в ходе выступления на проходящем в Баку Форуме «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира».

Он отметил, что в Узбекистане также реализуются крупные проекты в этой сфере, а количество НПО за последние годы увеличилось вдвое. Это свидетельствует о развитии гражданского общества и усилении общественной активности. Особое значение имеет стремление к демократическому развитию и последовательные шаги в этом направлении.

«К сожалению, сегодня мир все больше отдаляется от демократических ценностей и принципов. Однако существование НПО обеспечивает большое сопротивление и альтернативу этой негативной тенденции», - подчеркнул Бобур Бекмуродов.

По его словам, проведение в Баку Форума «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» является доказательством поддержки, оказываемой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым устойчивому развитию. Лидерство, продемонстрированное Президентом Азербайджана в этой области, и выдвинутые им инициативы должны стать примером для других стран.

Участник форума добавил, что голоса НПО должны раздаваться отчетливо и решительно не только на локальном, но и на государственном уровне. Потому что НПО – одна из самых эффективных сил, напрямую выражающих проблемы общества и работающих во имя развития и справедливости.

Источник: АЗЕРТАДЖ