Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

Согласно подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 21 апреля текущего года Распоряжению участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов и другим лицам, указанным в Распоряжении, выплачена единовременная материальная помощь.

В соответствии с Распоряжением, Министерство труда и социальной защиты населения выплатило единовременную материальную помощь в размере 2500 манатов каждому из участников Второй мировой войны по случаю 80-летия Победы, сообщили в Министерстве.

Единовременная материальная помощь в размере 1250 манатов выплачена вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград.

Распоряжение охватило в целом 2340 человек, включая участников Второй мировой войны и других соответствующих лиц, единовременная финансовая помощь была переведена на их банковские счета.