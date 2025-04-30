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В Бразилии объявили дату проведения pre-COP30

First News Media20:00 - Сегодня
В Бразилии объявили дату проведения pre-COP30

Предварительное заседание климатической конференции (pre-COP) состоится 13-14 октября в Бразилии.

Как сообщает Report со ссылкой на оргкомитет COP30, встреча соберет министров и ключевых переговорщиков по вопросам климата.

Основной целью pre-COP станет достижение предварительных договоренностей по важнейшим темам предстоящей климатической конференции, которая пройдет в Белеме с 10 по 21 ноября.

Ожидается участие от 30 до 50 международных делегаций. Встреча, традиционно организуемая принимающей страной примерно за месяц до начала COP, также будет открыта для наблюдателей от Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

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