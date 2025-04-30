Президент: Азербайджан придает особое значение расширению отношений со своим надежным партнером Израилем
Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Израилем - своим близким другом и надежным партнером.
Об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу по случаю национального праздника – Дня независимости этой страны.
Глава государства отметил, что высокий уровень дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем является наглядным выражением исторической привязанности наших народов, уважения и симпатии, которые они питают друг к другу. Динамичное и всестороннее развитие азербайджано-израильских межгосударственных отношений, построенных на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, вызывает удовлетворение.
Подчеркнув, что сегодня наши страны эффективно взаимодействуют в экономической, торговой, оборонной, гуманитарной и других сферах, Президент Азербайджана довел до внимания, что с самыми приятными впечатлениями вспоминает свою встречу с израильским коллегой в Давосе в январе этого года, проведенные обмен мнениями и дискуссии.
«Верю, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем, взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных сфер нашими совместными усилиями будут и дальше развиваться и укрепляться в интересах двух народов», - добавил Президент Ильхам Алиев.
Источник: АЗЕРТАДЖ