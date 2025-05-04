 Завершился Бакинский марафон 2025: ветер не соперник, а вдохновение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Завершился Бакинский марафон 2025: ветер не соперник, а вдохновение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:00 - Сегодня
Завершился Бакинский марафон 2025: ветер не соперник, а вдохновение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева был организован Бакинский марафон 2025.

Для участия в конкурсе, проходящем под девизом «Победи ветер!», зарегистрировались около 28 000 человек.

Атач Сезгин из Турции одержал победу в мужском забеге марафона. Украинец Виталий Шафар пересёк финишную черту вторым. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Турции Мурат Эмекдар.

В женской гонке быстрее всех к финишу пришла украинка Наталья Семенович. Второе место заняла Анна Юсупова, представляющая Азербайджан, а третье место заняла японская спортсменка Эрико Сома.

К Бакинскому марафону, который проводится уже в 8-й раз, присоединились известные политические и общественные деятели, деятели культуры и интеллигенции.

Помимо граждан Азербайджана, в марафоне приняли участие иностранцы, проживающие и работающие в нашей стране, а также из других стран – Германии, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Франции, Индии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Узбекистана, Польши, России, Турции, Украины и других.

В марафоне также приняли участие люди с ограниченными физическими возможностями и дети с синдромом Дауна.

Бакинский марафон, организуемый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Хотя марафон начался в 10 утра, атмосфера соревнования ощущалась на Площади Государственного флага уже с 7 утра. В организованной здесь зоне для спортсменов участники занимались йогой и разминкой перед соревнованиями, а в «фан-зоне» работали диджеи, проводились различные развлекательные мероприятия и интерактивные игры.

Маршрут марафона со стартом и финишем на Площади Государственного флага пролегал по Приморскому бульвару, а также по центральным улицам и проспектам столицы, общая протяженность составила 21 километр. Также в разных частях города вдоль маршрута марафона были организованы развлекательные зоны.

13:15

Определились победители Бакинского марафона 2025, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, победителем мужского забега в марафоне, проходившем под девизом "Победи ветер!", стал Атач Сезгин из Турции.

Вторым финишную черту пересёк россиянин Виталий Шафар. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Турции Мурат Эмекдар.

В женской гонке быстрее всех к финишу пришла украинка Наталья Семенович.

Второе место заняла Анна Юсупова, представляющая Азербайджан, а третье место заняла японская спортсменка Эрико Сома.

Победители будут награждены денежными призами и медалями.

10:10

4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева проходит "Бакинский марафон - 2025".

К соревнованию под лозунгом "Победи ветер" присоединилось около 28 000 человек.

Как сообщает Oxu.Az, в марафоне, который проводится уже в восьмой раз, принимают участие известные политические и общественные деятели, а также представители интеллигенции.

В общей сложности зарегистрировано более 200 официальных и почетных участников. Наряду с гражданами Азербайджана, в забеге участвуют иностранцы, проживающие и работающие в стране, а также гости из Германии, США, Австралии, Бахрейна, ОАЭ, Великобритании, Франции, Индии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Узбекистана, Польши, России, Турции, Украины и других стран.

В мероприятии также принимают участие лица с ограниченными возможностями и дети с синдромом Дауна.

С 2016 года "Бакинский марафон" проводится с целью популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Старт забега дан в 10:00. Уже с 07:00 на площади Государственного флага царит атмосфера соревнования. В специальной зоне для участников организованы занятия йогой, разминка, а в фан-зоне - выступления диджеев, различные развлечения и интерактивные игры.

Маршрут марафона протяженностью 21 км пролегает от площади Государственного флага по Приморскому бульвару и центральным улицам и проспектам столицы. По ходу движения организованы дополнительные развлекательные зоны.

Поделиться:
2678

Актуально

Общество

В Баку на одной из главных магистралей снижен скоростной режим

Политика

Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом лиц из уязвимых ...

Общество

МВД вновь предупреждает граждан в связи с кибермошенничеством

Общество

В Баку на одной из главных магистралей снижен скоростной режим

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом лиц из уязвимых групп - ФОТО

В серьезном ДТП в Хачмазе пострадали четыре человека

МВД вновь предупреждает граждан в связи с кибермошенничеством

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Исполняется 102 год со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Стало известно, в каких городах Азербайджана чаще всего останавливаются иностранные туристы

На Азербайджан может упасть советская межпланетная станция весом в полтонны

Последние новости

Трамп не исключил введения санкций против РФ при отказе от сделки по Украине

Сегодня, 23:30

Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:20

При взрыве газа в Москве погибли два человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:15

В Баку на одной из главных магистралей снижен скоростной режим

Сегодня, 23:00

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом лиц из уязвимых групп - ФОТО

Сегодня, 22:25

Трамп намерен снизить таможенные пошлины для Китая

Сегодня, 22:10

Лавров подтвердил МИД Пакистана готовность содействовать урегулированию с Индией

Сегодня, 21:55

«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии

Сегодня, 21:45

В серьезном ДТП в Хачмазе пострадали четыре человека

Сегодня, 21:30

МВД вновь предупреждает граждан в связи с кибермошенничеством

Сегодня, 21:15

В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

Сегодня, 21:05

Трамп исключил возможность присоединения Канады к США силой

Сегодня, 20:50

Юные азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с 18 медалями - ФОТО

Сегодня, 20:20

Завершился Бакинский марафон 2025: ветер не соперник, а вдохновение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Французский политик Филиппо раскритиковал Зеленского из-за угроз на 9 мая

Сегодня, 19:45

Сильные дожди нарушили автомобильное сообщение между селами Ордубада - ФОТО

Сегодня, 19:30

Нетаньяху заверил, что Израиль добьется абсолютной победы в Газе

Сегодня, 19:15

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 18:55

В Азербайджане на ряде дорог снизится дальность видимости

Сегодня, 18:30

Трамп не собирается баллотироваться на третий президентский срок

Сегодня, 18:15
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50