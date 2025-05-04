Завершился Бакинский марафон 2025: ветер не соперник, а вдохновение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева был организован Бакинский марафон 2025.

Для участия в конкурсе, проходящем под девизом «Победи ветер!», зарегистрировались около 28 000 человек.

Атач Сезгин из Турции одержал победу в мужском забеге марафона. Украинец Виталий Шафар пересёк финишную черту вторым. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Турции Мурат Эмекдар.

В женской гонке быстрее всех к финишу пришла украинка Наталья Семенович. Второе место заняла Анна Юсупова, представляющая Азербайджан, а третье место заняла японская спортсменка Эрико Сома.

К Бакинскому марафону, который проводится уже в 8-й раз, присоединились известные политические и общественные деятели, деятели культуры и интеллигенции.

Помимо граждан Азербайджана, в марафоне приняли участие иностранцы, проживающие и работающие в нашей стране, а также из других стран – Германии, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Франции, Индии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Узбекистана, Польши, России, Турции, Украины и других.

В марафоне также приняли участие люди с ограниченными физическими возможностями и дети с синдромом Дауна.

Бакинский марафон, организуемый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Хотя марафон начался в 10 утра, атмосфера соревнования ощущалась на Площади Государственного флага уже с 7 утра. В организованной здесь зоне для спортсменов участники занимались йогой и разминкой перед соревнованиями, а в «фан-зоне» работали диджеи, проводились различные развлекательные мероприятия и интерактивные игры.

Маршрут марафона со стартом и финишем на Площади Государственного флага пролегал по Приморскому бульвару, а также по центральным улицам и проспектам столицы, общая протяженность составила 21 километр. Также в разных частях города вдоль маршрута марафона были организованы развлекательные зоны.

13:15

Определились победители Бакинского марафона 2025, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, победителем мужского забега в марафоне, проходившем под девизом "Победи ветер!", стал Атач Сезгин из Турции.

Вторым финишную черту пересёк россиянин Виталий Шафар. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Турции Мурат Эмекдар.

В женской гонке быстрее всех к финишу пришла украинка Наталья Семенович.

Второе место заняла Анна Юсупова, представляющая Азербайджан, а третье место заняла японская спортсменка Эрико Сома.

Победители будут награждены денежными призами и медалями.

10:10

4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева проходит "Бакинский марафон - 2025".

К соревнованию под лозунгом "Победи ветер" присоединилось около 28 000 человек.

Как сообщает Oxu.Az, в марафоне, который проводится уже в восьмой раз, принимают участие известные политические и общественные деятели, а также представители интеллигенции.

В общей сложности зарегистрировано более 200 официальных и почетных участников. Наряду с гражданами Азербайджана, в забеге участвуют иностранцы, проживающие и работающие в стране, а также гости из Германии, США, Австралии, Бахрейна, ОАЭ, Великобритании, Франции, Индии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Узбекистана, Польши, России, Турции, Украины и других стран.

В мероприятии также принимают участие лица с ограниченными возможностями и дети с синдромом Дауна.

С 2016 года "Бакинский марафон" проводится с целью популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Старт забега дан в 10:00. Уже с 07:00 на площади Государственного флага царит атмосфера соревнования. В специальной зоне для участников организованы занятия йогой, разминка, а в фан-зоне - выступления диджеев, различные развлечения и интерактивные игры.

Маршрут марафона протяженностью 21 км пролегает от площади Государственного флага по Приморскому бульвару и центральным улицам и проспектам столицы. По ходу движения организованы дополнительные развлекательные зоны.