Распространенная информация о том, что в Гаджигабульском районе Намиг Бабаев погиб, упав в открытый канализационный колодец, не соответствует действительности.

Как сообщает 1news.az, соответствующее заявление распространил отдел по связям с прессой и общественностью ОАО «Региональная водная мелиорация», осуществляющая деятельность в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Отмечается, что канализационная сеть в Гаджигабульском районе в целом отсутствует.

В ходе предварительного расследования было установлено, что инцидент произошел в небольшой канаве, по которой отводятся хозяйственно-бытовые воды с приусадебных участков жилых домов. Подчеркивается, что глубина таких канав обычно составляет 15–20 сантиметров и никакого отношения к канализационной инфраструктуре они не имеют.

Указывается, что у покойного были проблемы со здоровьем. Не исключается вероятность того, что трагедия произошла из-за того, что он потерял равновесие вследствие ухудшения здоровья.

Точная причина смерти будет установлена по итогам соответствующего расследования и судебно-медицинской экспертизы.

November 23, 2026 16:22

Житель Ширвана погиб, упав в канализационный колодец.

Как сообщает 1news.az, инцидент зафиксирован в городе Гаджигабул.

Житель Ширвана Намиг Бабаев (1981 г.р.) упал в канализационный колодец и скончался.

По данному факту проводится расследование.