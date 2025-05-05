Неизвестные напали на патруль ДПС в Махачкале, есть погибшие - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Двое полицейских погибли и двое пострадали при нападении на наряд ДПС в Махачкале.

Как передает ТАСС, данную информацию уточнили в пресс-службе МВД по Дагестану.

"В результате нападения преступников на наряд ДПС двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД по региону сообщали, что в ходе перестрелки, предварительно, погибли трое полицейских.

16:45

В Махачкале, на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова произошла стрельба, по предварительным данным, неизвестные открыли огонь по силовикам, сообщает РИА Дагестан.

По предварительной информации, двое неизвестных напали на патруль ДПС, открыли шквальный огонь по полицейским. Силовики погибли.

Нападавшие скрылись с места происшествия на угнанном служебном автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», ведется поиск преступников.



По данным источников RT, несколько человек увезли в больницу.

SHOT пишет, что в результате нападения погибли трое сотрудников полиции и ранена 12-летняя девочка.

«Один из нападавших убит ответным огнем», — отмечает телеграм-канал.

По данным SHOT, нападавшие пытаются выехать из города на служебной машине.