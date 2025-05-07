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Грядущие переговоры США и Китая запустили рост биткоина

First News Media19:45 - Сегодня
Грядущие переговоры США и Китая запустили рост биткоина

Крупнейшая в мире криптовалюта показала сегодня в Сингапуре рост на 3,2 проц до 97 500 долларов.

Как сообщает Bloomberg, занимающая второе место криптовалюта Ethereum подорожала на 4,2 проц. Положительную динамику спровоцировали новости о грядущих переговорах США и Китая по торговым вопросам.

Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир на этой неделе проведут встречу с китайским правительством в Швейцарии - новость об этом вселила в инвесторов надежду, что две крупнейшие экономики мира смогут договориться и ослабить торговую напряженность. Конфликт Индии и Пакистана перешел в активную фазу, но трейдеры его как будто не замечают.

Интерес инвесторов к рискованным активам растет, указывают опрошенные Bloomberg эксперты, и это обусловлено возобновлением торгового диалога США и Китая. Мировые акции растут, золото снижается, небольшой рост демонстрирует доллар - это классические условия для покупки рискованных активов и благоприятная среда для криптовалютных рынков.

Рекордной цены в 109 241 долларов биткоин достиг в январе на фоне оптимизма в отношении криптовалютной политики Президента США Дональда Трампа - ранее он относился к цифровым активам скептически, но к моменту возвращения на свой пост изменил позицию. Дальнейшее снижение биткоина вызвала его политика пошлин на ввоз товаров в США.

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