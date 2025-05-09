Почему в Азербайджане процентные ставки по кредитам зависят от регионов? – ВИДЕО

По данным Центрального банка, в регионах Азербайджана в иностранной валюте было выдано кредитов на 4,3 миллиарда в манатном эквиваленте под 5,65%.

Однако, как передает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber.az, процентные ставки по выданным кредитам варьируются в зависимости от региона.

Так, самый высокий процент по кредитам зафиксирован в Миль-Муганском экономическом районе - примерно 16 процентов.

Но какова причина высоких процентных ставок по долларовым кредитам, выданным в регионах? И почему эта ставка различается в зависимости от региона?

Как отмечают эксперты, кредит в национальной валюте несет в себе меньшие риски, но если граждане предпочитают долларовый кредит, то и банки при острой необходимости отдают предпочтение кредитам в иностранной валюте.

В свою очередь, экономист Эльданиз Амиров отметил, что в высоких процентных ставках по кредитам, выданным в регионах, играют роль и другие факторы.

Что касается различия в процентных ставках по регионам, к примеру, под 5-6 процентов - в одном экономическом районе и под 15-16 процентов - в другом, то, как считают эксперты, по всей видимости, кредиты под высокие проценты были выданы сельскохозяйственному сектору. А поскольку риски в этой сфере высоки, банки не очень заинтересованы в ее кредитовании.

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