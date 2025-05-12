Израиль просит МУС отозвать ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Израиль обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой отозвать ордера на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта.

Соответствующий документ был опубликован на сайте МУС.

В документе говорится, что Израиль просит судей отозвать аресты, пока МУС рассматривает израильские претензии к своей юрисдикции в отношении ведения войны в Газе.

Кроме того, страна просит прокуратуру приостановить расследование предполагаемых преступлений на палестинских территориях.

Обращение к МУС датировано 9 мая и подписано заместителем генерального прокурора Израиля Гиладом Ноамом.

Источник: Liga.net