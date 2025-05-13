 Министр: Латвия и Азербайджан могут сотрудничать в восстановлении лесов на освобожденных территориях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Министр: Латвия и Азербайджан могут сотрудничать в восстановлении лесов на освобожденных территориях

First News Media23:20 - 13 / 05 / 2025
Министр: Латвия и Азербайджан могут сотрудничать в восстановлении лесов на освобожденных территориях

Сотрудничество в вопросах лесовосстановления на освобожденных территориях Азербайджана представляет большую важность.

Об этом сказал Trend министр сельского хозяйства Латвийской Республики Армандо Краузе в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки "Caspian Agro" в Баку.

Делясь впечатлениями о выставке, он отметил, что здесь представлены новые технологии и возможности для фермеров.

"Выставка очень интересна и ценна с точки зрения того, чтобы узнать больше о сельском хозяйстве, пищевой промышленности, увидеть продукцию, узнать, что мы можем закупить в Азербайджане и что в свою очередь может предложить Латвия. В то же время здесь представлены новые технологии и возможности для фермеров, и думаю, это важно для азербайджанских фермеров. То, что я увидел здесь, нацелено на информационные технологии и новые решения", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства, министр отметил возможности обмена информацией в этой сфере, несмотря на различия в климатических условиях и разнообразии растительного мира.

"В Латвии мы движемся в том же направлении, можем обмениваться информацией в этой сфере. Вопросы о том, как помочь фермерам, как использовать ИТ-решения, одинаковы. Мы можем сотрудничать в этой области", - сказал он.

Второй важный вопрос, по его словам, заключается в том, что Латвия может сотрудничать с Азербайджаном в области лесной промышленности.

"Представляет важность сотрудничество в вопросах лесовосстановления на освобожденных территориях Азербайджана. 53% территории Латвии покрыто лесами, и у нас есть большой опыт в области лесовосстановления. У нас достаточно опыта выращивания новых растений в питомниках. Мы можем сотрудничать в этой области, и Латвия может инвестировать в лесное хозяйство в Азербайджане", - сказал А.Краузе.

Он подчеркнул, что развитие лесной промышленности и лесного хозяйства также важны в борьбе с изменением климата.

"Это очень важно с точки зрения сокращения выбросов углерода, уменьшения воздействия на изменение климата, а также для людей. Я думаю, что у вас есть большие возможности для восстановления своих лесов", - сказал министр.

Поделиться:
193

Актуально

Lifestyle

Группа Mamagama не прошла в финал конкурса «Евровидение-2025» - ВИДЕО

Lifestyle

Полуфинальное выступление группы Mamagama на конкурсе «Евровидение-2025» - ВИДЕО

Политика

Начались международные учения «Anatolian Phoenix – 2025» - ВИДЕО

Общество

Продолжился судебный процесс над Рубеном Варданяном

Политика

Министр: Латвия и Азербайджан могут сотрудничать в восстановлении лесов на освобожденных территориях

Начались международные учения «Anatolian Phoenix – 2025» - ВИДЕО

Закир Гасанов встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции

В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа

Вучич вновь вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления

Армяне попытались спровоцировать азербайджанских военных - ВИДЕО

Последние новости

Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2025»

Сегодня, 01:26

Группа Mamagama не прошла в финал конкурса «Евровидение-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 01:25

Полуфинальное выступление группы Mamagama на конкурсе «Евровидение-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 00:20

В Нахчыване автомобиль сбил 4 человек - ФОТО

13 / 05 / 2025, 23:40

Министр: Латвия и Азербайджан могут сотрудничать в восстановлении лесов на освобожденных территориях

13 / 05 / 2025, 23:20

Стартовал первый полуфинал «Евровидения-2025» с представителями Азербайджана – группой Mamagama - ВИДЕО

13 / 05 / 2025, 23:00

Трамп пригрозил свести экспорт нефти Ирана к нулю при отказе Тегерана от сделки

13 / 05 / 2025, 22:40

В штаб-квартире ЮНЕСКО было представлено культурное наследие Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

13 / 05 / 2025, 22:20

Российской топ-фигуристке запретили переход в сборную Азербайджана

13 / 05 / 2025, 22:00

Начались международные учения «Anatolian Phoenix – 2025» - ВИДЕО

13 / 05 / 2025, 21:40

Суд вынес приговор женщине, ранившей сына ножом

13 / 05 / 2025, 21:20

Закир Гасанов встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции

13 / 05 / 2025, 21:00

Имя азербайджанского арбитра вновь попало в Книгу рекордов Гиннесса

13 / 05 / 2025, 20:40

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 18-летнего парня в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

13 / 05 / 2025, 20:20

Продолжился судебный процесс над Рубеном Варданяном

13 / 05 / 2025, 20:00

При Министерстве иностранных дел Азербайджана создано Управление климатической дипломатии

13 / 05 / 2025, 19:45

Делегация Азербайджана примет участие в Королевском Виндзорском конном шоу – 2025

13 / 05 / 2025, 19:30

В Азербайджане ужесточаются наказания за незаконный аборт

13 / 05 / 2025, 19:15

Эрдоган: Турция выступает за прекращение огня в Украине

13 / 05 / 2025, 19:00

Председатель Совета старейшин Имишли уволен за выступления на мероприятии в честь Дня Победы над фашизмом с «георгиевской лентой» на груди - ВИДЕО

13 / 05 / 2025, 18:45
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50