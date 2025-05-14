Японский бизнесмен: Азербайджанцы хорошо разбираются в цифровых технологиях

Азербайджанская общественность обладает высокой осведомленностью в сфере новых и цифровых технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент департамента международного развития бизнеса, безопасности и автоматизации японской корпорации Toshiba Юичиро Ишибаши на Форуме почтовых лидеров Европы и СНГ в Баку.

«Я слышал, что правительство Азербайджана разработало стратегические документы, касающиеся цифровизации и цифровой экономики. В частности, государственные услуги предоставляются через цифровые платформы, что обеспечивает гражданам удобный доступ к этим сервисам. Это очень важный шаг», - отметил он.

По его словам, в целом Азербайджан быстро развивается, а также в стране наблюдается интерес к технологиям и улучшению услуг для более качественной жизни.