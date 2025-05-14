В Лондоне прошла инвестиционная сессии на тему «Азербайджан: новые возможности для зеленого развития и связей»

В Лондоне, в рамках ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития обсуждены возможности Азербайджана в области зеленых инвестиций и перспективы развития региона.

В рамках ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития прошла инвестиционная сессия на тему «Азербайджан: новые возможности для зеленого развития и связей».

На сессии, модератором которой выступила глава представительства в Азербайджане Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Натали Моуравидзе, министр экономики Микаил Джаббаров, заместитель министра энергетики Эльнур Султанов, генеральный финансовый директор компании Masdar Мазин Хан и генеральный партнер компании McKinsey & Company Ермолай Солженицын ответили на вопросы о региональном сотрудничестве, переходе на зеленую энергетику, государственно-частном партнерстве и по другим темам.

На сессии было подчеркнуто стратегическое положение Азербайджана в коридоре зеленой энергии, играющего важную роль в укреплении региональных экономических связей и формировании общих ценностей. Была отмечена проделанная в нашей стране работа в сфере организации эффективного перехода на зеленую энергетику, привлечения инвестиций из частного сектора, продвижения устойчивого производства энергии.

Было подчеркнуто, что договоренности, достигнутые в рамках прошедшего в прошлом году в нашей стране COP29, способствуют региональному сотрудничеству в сфере перехода к зеленой энергетике. Благоприятная деловая и инвестиционная среда Азербайджана, а также возобновляемые источники энергии привлекают местных и иностранных инвесторов. Частный сектор активно участвует в проектах, реализуемых в нашей стране в этой области.

Также отмечалась важность использования зеленой энергетики в энергоснабжении промышленных зон нашей страны, локализация производства в этой сфере и инвестиции в проекты возобновляемой энергетики.

На сессии было отмечено, что соединяющий Азию и Европу Средний коридор способствует региональному сотрудничеству, корпоративным решениям, торговле и инвестициям, и наша страна заинтересована в расширении транзитного потенциала этого транспортного коридора. Эта коммуникация укрепляет торгово-экономические связи Азербайджана с региональными партнерами, включая страны Центральной Азии.

Было также подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение расширению проходящих по его территории транспортных коридоров и транспортно-транзитному потенциалу Каспийского моря. В Алятской свободной экономической зоне создана синергия транзитной и промышленной зон, что также способствует повышению торгово- экономического потенциала региона.

На сессии инвесторы были приглашены к активному сотрудничеству с нашей страной в таких областях как цифровая экономика, переход на зеленую энергетику, логистика и промышленность.