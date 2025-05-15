Эрдоган на встрече с Зеленским призовет не терять времени

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским призовет не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган «обсудит все аспекты» последних событий российско-украинского конфликта, сообщил глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Наш президент в ходе двусторонних встреч и встреч между делегациями подчеркнет важность подхода нашей страны, способствующего началу мирных переговоров и прекращению огня без потери времени», - заявил Алтун, передает РИА Новости.