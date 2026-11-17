ЕС расширит санкции против России: в прицеле банки и «теневой флот»
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Евросоюз готовится ввести против России новые санкции, которые затронут банковский сектор, криптоактивы и суда так называемого теневого флота.
Ожидается, что 22-й пакет рестрикций будет окончательно утвержден в декабре, сообщает издание Politico.
Термином «теневой флот» в Брюсселе называют танкеры под флагами любых стран мира, которые на законных основаниях перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, игнорируя попытки ЕС установить «потолок цен» на нефть РФ.
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