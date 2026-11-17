Евросоюз готовится ввести против России новые санкции, которые затронут банковский сектор, криптоактивы и суда так называемого теневого флота.

Ожидается, что 22-й пакет рестрикций будет окончательно утвержден в декабре, сообщает издание Politico.

Термином «теневой флот» в Брюсселе называют танкеры под флагами любых стран мира, которые на законных основаниях перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, игнорируя попытки ЕС установить «потолок цен» на нефть РФ.