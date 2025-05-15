Министр экономики принял участие в сессиях и встречах в рамках Ежегодного собрания ЕБРР - ФОТО

Находящийся с визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии для участия в Ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) министр экономики Микаил Джаббаров принял участие в открытии и пленарных сессиях Совета управляющих банка.

В рамках визита министр экономики провел встречу с глобальным руководителем промышленной группы компании Oliver Wyman Group Тедом Мойниханом.

В рамках Ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития министр экономики Микаил Джаббаров принял участие в заседании Совета управляющих Банка. В ходе сессии обсуждались передовой опыт и потенциальные возможности, связанные с эффективным использованием экономических ресурсов в условиях глобальных вызовов, формированием инфраструктуры, поддерживающей меры по борьбе с изменением климата, цифровой трансформацией, инвестициями в современные бизнес-решения, промышленной политикой и социальной безопасностью.

В рамках Ежегодного собрания ЕБРР состоялась Пленарная сессия Совета управляющих Банка. На мероприятии выступил министр экономики Микаил Джаббаров. Была подчеркнута постоянная поддержка ЕБРР стран, с которыми Банк сотрудничает. Было отмечено, что прошлый год запомнился крупными инвестициями и проектами для ЕБРР, что свидетельствует о растущем влиянии банка в международной финансовой сфере. Особое значение имеет сотрудничество с ЕБРР в таких областях как развитие государственно-частного партнерства и расширение поддержки малых и средних предприятий. Вместе с тем большое значение имеют инвестиции банка, ускоряющие глобальный рост экономики и переход к зеленой экономике.

Было подчеркнуто, что Азербайджан привержен целям решения глобальных вызовов и развития процесса зеленого перехода. Наша страна продемонстрировала свои лидерующие позиции в мире, приняв COP29, где было достигнуто историческое соглашение о тройном увеличении финансирования мер по борьбе с изменением климата для развивающихся стран. Это соглашение предусматривает выделение этим странам 300 миллиардов долларов на климатическое финансирование ежегодно до 2035 года.

На мероприятии была предоставлена информация о стратегической роли нашей страны на международной энергетической и торговой платформе, ее инициативах и возможностях сотрудничества в этих областях.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с глобальным руководителем промышленной группы компании Oliver Wyman Group Тедом Мойниханом. На встрече была предоставлена информация о проводимой в Азербайджане работе по диверсификации экономики и развитию ненефтяного сектора. Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения добавленной стоимости и экспорта в экономике страны на фоне современных вызовов в деловой среде, а также возможностях сотрудничества по привлечению инвестиций.