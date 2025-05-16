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МИД: Требовать от Армении изменений в ее конституцию - законное право Азербайджана - ВИДЕО

Фарида Багирова13:35 - Сегодня
МИД: Требовать от Армении изменений в ее конституцию - законное право Азербайджана - ВИДЕО

15 мая в Албании премьер-министр Армении в интервью Общественному телевидению Азербайджана в очередной раз попытался ввести в заблуждение международное сообщество относительно территориальных претензий, которые содержатся в конституции Армении, а также роспуска Минской группы.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Несомненным фактом является то, что для армянской стороны выражение поддержки территориальной целостности в международных договорах не имеет никакого значения. В качестве доказательства этого уместно напомнить о процессе присоединения Армении к Алматинской декларации и о том, как грубо она нарушила это соглашение. Всем известно о наличии оговорок, сделанных армянской стороной при присоединении к Алматинской декларации, и о существовании действующих законодательных актов, направленных против признания Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана.

Попытки премьер-министра Армении обосновать свои претензии ссылками на конституционное положение о приоритете ратифицированных международных договоров над внутренними законами также являются совершенно необоснованными. Чтобы доказать обратное, достаточно обратиться к статье 5 конституции Армении (иерархия правовых норм). Именно в этой статье указано, что конституция Армении обладает высшей юридической силой, и положение о приоритете международных договоров, на которое ссылается премьер-министр, не имеет отношения к самой Конституции. Также хорошо известно, что герб Армении, упомянутый в статье 21 конституции, содержит территориальные претензии к соседним государствам, включая современные границы Армении. Это ясно демонстрирует, что независимо от того, к каким международным соглашениям присоединяется Армения, сохранение в конституции положений, направленных против территориальной целостности Азербайджана, преследует вполне определённую цель.

Кроме того, несмотря на согласие с соответствующим положением о поддержке территориальной целостности, включённым в проект мирного соглашения, обсуждаемого с октября 2022 года, никто не забыл, как армянское руководство до сентября 2023 года — до начала антитеррористических мероприятий — продолжало оказывать поддержку так называемому "режиму" и пыталось его легитимизировать.

Также, ссылаясь на территориальную целостность на основе границ 1991 года и Алматинской декларации, армянская сторона должна объяснить, почему на протяжении почти 35 лет она не соблюдала эти карты и соглашения, отказываясь признать границы, зафиксированные в советских картах.

С учётом вышеизложенного, премьер-министру Армении, который регулярно ссылается на решения Конституционного суда Армении, следует напомнить, что в январе 2010 года при рассмотрении соответствия протоколов о нормализации отношений с Турцией конституции Армении, Конституционный суд в подробной аргументации не отказался от вымышленных претензий на "Западную Армению". Такая же логика и подход были применены судом и при принятии решения от 26 сентября 2024 года о соответствии регламента работы пограничных комиссий между Арменией и Азербайджаном Конституции Армении. Особенно показательно, что в этом решении Конституционный суд сослался на преамбулу и косвенно на Декларацию о независимости, охарактеризовав её как "основополагающие принципы армянской государственности" и подчеркнув их неизменность, что демонстрирует масштаб угрозы, исходящей из армянских территориальных претензий к Азербайджану.

Логика премьер-министра Армении, будто эти проблемы можно игнорировать, говорит о том, что эта страна не заинтересована в устойчивом мире и пытается сохранить нынешнее положение как резервный вариант для возможной будущей агрессии против Азербайджана. Кроме того, попытки Армении воспрепятствовать официальной ликвидации Минской группы, оставшейся от прошлого конфликта, и стремление затянуть процесс подписания мирного соглашения, указывают на наличие у этой страны скрытой повестки против Азербайджана.

Все это ещё раз доказывает, что изменение конституции Армении, которая является прямой угрозой национальной безопасности Азербайджана, является основным условием для достижения мира, и выдвижение этого требования — законное право Азербайджана.

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