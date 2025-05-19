Кочарян впервые сообщил о звонке Саргсяну во время «бархатной революции» 2018 года

Экс-президент Армении Роберт Кочарян впервые сообщил о звонке своему преемнику на посту главы государства, экс-президенту Сержу Саргсяну во время «бархатной революции» 2018 года, в результате которой Никол Пашинян пришел к власти.

Кочарян сказал, что Саргсяну он звонил в апреле 2018 года, спросив, как он оценивает обстановку.

«Мне разные люди говорили, что движение идет по такому-то направлению, что оно имеет эффект снежного кома, есть угроза утратить контроль. Он (Саргсян – ред.) мне очень спокойно сказал, что все под контролем. Я удивился и спросил, уверен ли он? Но он опять спокойным тоном сказал, что все под контролем. Через 5-6 дней подал в отставку», – рассказал политик.

Кочарян не исключил, что Саргсян просто неверно оценил ситуацию. Второй президент отметил, что и сегодня с Саргсяном есть разногласия. Он не согласен с его некоторыми действиями. В частности, это касается идеи объявления импичмента действующему премьеру Николу Пашиняну, продвигаемой соратниками Саргсяна. Сторонники последнего обвиняют команду Кочаряна в лице парламентской фракции «Армения» в нежелании поддержать импичмент. Между тем, у Кочаряна есть свое объяснение, почему возглавляемая им фракция не подключилась к процессу. Все дело в нереалистичности этой инициативы, отметил он.

«Я прагматичный человек, и входить в процесс, вероятность успеха которого почти нулевая, мне неинтересно. Есть пропагандисты, которые включились в этот процесс и по моему впечатлению, не очень хорошо представляют, что делают», – сказал экс-президент, имея в виду сторонников процесса импичмента.

По словам Кочаряна, ни он, ни его команда не хотят становиться фоном, декорацией ради амбиций каких-то людей. Кочарян полагает, что в контексте импичмента за нападками на него и команду стоит Республиканская партия. Однако, по словам Кочаряна, у него есть иммунитет на нападки.

Источник: Sputnik Армения