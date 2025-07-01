Оппозиция на отдыхе: Кочарян «борется» за Армению с видом на Эгейское море

Пока в Армении проходят обыски, задержания и очередные «охоты на ведьм», один из главных борцов за «будущее страны» — Роберт Кочарян — самоотверженно продолжает свою политическую борьбу... с видом на Эгейское море.

По информации армянских СМИ, Кочарян сейчас отдыхает на Эгейском побережье Греции и оттуда поддерживает связь со своей командой в сети.

Видимо, управление оппозицией на расстоянии стало новой тактикой сопротивления — солнце, оливки, Wi-Fi и стратегическое молчание.

Остальные члены блока «Армения» тоже не спешат рваться в эфир — вероятно, ждут подходящего курорта для усиления политического фронта.