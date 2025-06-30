Пашинян заявил о необходимости регулирования политической деятельности неграждан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости внедрения законодательных механизмов регулирования политической деятельности лиц, не имеющих гражданства Армении.

Свою позицию он изложил на встрече с сотрудниками Службы национальной безопасности, представляя нового директора этого ведомства Андраника Симоняна.

«В нашей стране есть явления, которые мы постоянно терпим, и которых не увидишь ни в одной стране мира. К примеру, лица, не имеющие гражданства Армении, могут осуществлять политическую деятельность в Республике Армения, причем выражая самые радикальные взгляды. У нас должны быть механизмы, при необходимости нужно сделать законодательные изменения, для реакции на такие случаи», - приводит слова Пашиняна его пресс-служба.