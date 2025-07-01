«Дегенераты» на экранах: Симонян призвал отключить российские телеканалы

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что пришло время серьёзно обсудить вопрос прекращения вещания российских телеканалов в армянском мультиплексе.

Об этом он сказал в беседе с журналистами, комментируя ситуацию вокруг главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и недавние заявления, касающиеся влияния медиа на армяно-российские отношения, сообщают армянские СМИ.

«Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд — тоже. Но если их государственные телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может, и мы должны закрыть им доступ в дома наших граждан», — отметил Симонян.

В своем выступлении он жестко раскритиковал российских тележурналистов, назвав их «дегенератами», способствующими росту напряженности в отношениях между Иреваном и Москвой. По его мнению, именно они формируют негативное восприятие армянской политики в российском обществе.

Симонян также заявил, что те, кто утверждает, будто внутриполитическая ситуация в Армении влияет на отношения с Россией, скорее всего, являются зрителями подобных программ. В адрес сторонников Самвела Карапетяна спикер высказался с явным намеком, предположив, что они могли получать от него деньги «в конвертах».

Стоит напомнить, что ещё в марте 2024 года Комиссия по телевидению и радиовещанию Армении исключила программы Владимира Соловьёва из национальной вещательной сетки, сославшись на «системные нарушения».