В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа

Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении еще одного архиепископа - главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаела Аджапахяна.

«Возбуждено уголовное дело по факту заявлений предводителя Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна... Дело возбуждено 17 июня по части второй статьи 422 Уголовного кодекса - «публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета, а также насильственному свержению конституционного строя»,- сообщили в прокуратуре агентству Sputnik Армения.