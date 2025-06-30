Пашинян заявил о нейтрализации вызовов безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне арестов духовенства в стране заявил о нейтрализации всех вызовов безопасности, которые могли бы дестабилизировать республику.

Свою позицию он изложил на встрече с сотрудниками Службы национальной безопасности, представляя нового директора этого ведомства Андраника Симоняна.

«Все те вызовы, которые могли дестабилизировать Армению и создать угрозы безопасности, к настоящему моменту успешно нейтрализованы», - приводит слова Пашиняна его пресс-служба.

При этом он заверил, что вызовы, с которыми сегодня сталкивается страна, - гибридные и содержат в себе как элементы терроризма и нарушения конституционного строя, так и элементы шпионажа.

Источник: ТАСС