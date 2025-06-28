Пашинян назначил нового директора СНБ Армении
Премьер Армении Никол Пашинян назначил Андраника Симоняна директором Службы национальной безопасности. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте армянского кабмина.
"Руководствуясь ч.5 статьи 9 закона "Об общественной службе" и ч.2 статьи 4.1 закона "Об органах национальной безопасности", назначить Андраника Симоняна директором Службы национальной безопасности", - говорится в распоряжении.
Другим распоряжением Пашинян освободил Симоняна от должности заместителя директора СНБ.
Источник: Sputnik Армения
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