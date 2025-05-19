Микаил Джаббаров провел встречу с представителями литовской компании Dominari - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с представителями литовской компании Dominari.

Представители компании были проинформированы о благоприятной деловой среде нашей страны и проводимой по диверсификации экономики работе. Подчеркнута важность развития экономического партнерства с Литвой, взаимовыгодных отношений между субъектами бизнеса, в том числе расширения инвестиционного сотрудничества.

Стороны также обсудили инвестиционный потенциал освобожденных территорий и проект мебельного кластера, реализуемый компанией в промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» в Джебраильском районе.