Пьяный мужчина разбил стекло автобуса в Баку - ВИДЕО

В Баку вечером 17 мая произошел хулиганский инцидент в общественном транспорте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, около 22:25 пьяный пассажир повредил автобус маршрута №65.

Инцидент произошел, когда автобус следовал по Тбилисскому проспекту в Ясамальском районе столицы.

Мужчина среднего возраста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к двери и потребовал остановить транспортное средство. После этого он разбил одно из стекол автобуса.

Совершив акт вандализма, хулиган покинул салон автобуса и скрылся с места происшествия, не предпринимая никаких попыток объяснить свои действия.

О случившемся было незамедлительно сообщено в службу "102" Министерства внутренних дел Азербайджана. В настоящее время по данному факту проводится расследование сотрудниками 27-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции. Правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника и выясняют мотивы его поступка.