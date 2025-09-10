Кадры гонок BakuBus в Баку - ВИДЕО

В столице были распространены видеозаписи, на которых видно, как пассажирские автобусы компании "BakuBus" устраивают гонки.

Как сообщает Qafqazinfo, на видео, опубликованном в социальных сетях, заметно, что автобусы движутся по Сальянскому шоссе в Сабаильском районе. Утверждается, что их опасные манёвры создают угрозу для пассажиров и других участников движения.

В связи с этим мы обратились в ООО "BakuBus". В ответ на наш запрос в организации сообщили, что инцидент расследуется: "Видеозаписи автобусов, курсирующих по регулярным маршрутам №149 и №72 и находящихся в эксплуатации ООО "BakuBus", в настоящее время расследуются соответствующим отделом нашей организации".

О результатах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.