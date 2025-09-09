Российский суд по запросу Азербайджана арестовал обвиняемого в терроризме

Суд в России по запросу Азербайджана арестовал мужчину, обвиняемого в республике в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований или групп.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В Азербайджане мужчина заочно арестован и объявлен в розыск. Отмечается, что необходимые подтверждения от азербайджанской стороны поступили своевременно, российские правоохранители в дальнейшем уведомили иностранных коллег о задержании мужчины.

Суд в Москве арестовал фигуранта. В материалах не указано, гражданином какой страны он является, паспорта России у него нет.