 Компания Bakcell провела встречу со школьниками Современного образовательного комплекса по случаю Дня знаний
Общество

Компания Bakcell провела встречу со школьниками Современного образовательного комплекса по случаю Дня знаний

19:45 - Сегодня
Компания Bakcell провела встречу со школьниками Современного образовательного комплекса по случаю Дня знаний

Компания Bakcell, лидер в сфере инноваций и скорости, 15 сентября – в День знаний – организовала в Современном образовательном комплексе имени Гейдара Алиева мероприятие под названием «Следующее поколение: Искусственный интеллект и инновации».

Основная цель мероприятия заключалась в развитии знаний и навыков школьников в области искусственного интеллекта (ИИ) и инноваций, а также в подготовке их к цифровым вызовам будущего.

В рамках встречи компания Bakcell провела панельную дискуссию с участием руководства Современного образовательного комплекса. В ходе панельной дискуссии подробно обсуждалось влияние ИИ на повседневную жизнь и рабочую среду, а также будущее инноваций. Большой интерес у участников мероприятия вызвал робот, основанный на ИИ. На сессии, посвященной теме «Промпт-инжиниринг», участники ознакомились с возможностями, которые предоставляют инструменты ИИ, а также с их влиянием на различные сферы деятельности как в Азербайджане, так и за его пределами. В ходе практических занятий школьники визуализировали собственные идеи и по итогам сессии получили ценный опыт.

«Цифровое будущее Азербайджана будет основано на талантах молодежи и инновационной экосистеме, создаваемой ими. Мероприятия, организованные в этом направлении, дают молодежи Азербайджана возможность расширять свои знания, приобретать практические навыки и формироваться как инновационные лидеры будущего», — сказал Клаус Мюллер, генеральный директор Bakcell.

«Чтобы справиться с вызовами, которые приносят современные технологические платформы, такие как искусственный интеллект, образовательные учреждения должны предпринять шаги не завтра, а уже сегодня», - сказал Турал Аббасов, главный исполнительный директор Современного образовательного комплекса.

Компания Bakcell считает формирование инновационного мышления у школьников и развитие их цифровых навыков одним из своих основных приоритетов в стремительно меняющемся мире. Реализуемые в этом направлении проекты способствуют укреплению инновационной экосистемы в стране и подготовке рабочей силы будущего.

О компании Bakcell

Bakcell – первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

На правах рекламы

На Баку надвигаются ливни и сильный ветер

