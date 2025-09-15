В Баку пассажир избил водителя автобуса - ВИДЕО
В Баку произошел инцидент между пассажиром и водителем автобуса.
Происшествие было зафиксировано на территории Низаминского района.
Руководитель компании «Azland Plaza» Рамиз Тагыев сообщил Qafqazinfo, что водитель автобуса, следующего по регулярному маршруту №49, Камран Азерович Гафаров, был избит пассажиром.
Также были предоставлены кадры, подтверждающие данный факт.
По утверждению источника, инцидент произошёл после того, как водитель потребовал от пассажира оплату за проезд.
О произошедшем была проинформирована полиция.
