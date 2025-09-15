 Президент: Сегодня весь мир говорит об Азербайджане | 1news.az | Новости
Политика

Президент: Сегодня весь мир говорит об Азербайджане

First News Media18:04 - Сегодня
Президент: Сегодня весь мир говорит об Азербайджане

«Конечно, сегодня весь мир говорит об Азербайджане».

Об этом 15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в ходе встречи в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сёл Бадара, Дашбулаг, Сеидбейли и Шушакенд.

" Нет второй такой страны, как Азербайджан, которая так же сражалась, проливала кровь за родную землю, несла потери и победила. Может, когда-нибудь будет, а может, и нет. Нашу победу обеспечили воля нашего народа, привязанность нашего народа к родной земле, наша общая воля, наш боевой дух. Подобно тому, как мы разгромили врага на поле боя, заставили его подписать акт о капитуляции, таким же образом мы проложили путь к миру, чтобы больше никогда не было войны. Мы никогда не хотели войны, и я на протяжении 17 лет вел переговоры с руководителями Армении, пытался убедить их, что если они не покинут нашу землю добровольно, то война неизбежна. Но они считали, что этого не произойдет. Они считали, что великие державы, стоящие за ними силы, которые снабжали их оружием, деньгами, оказывали им политическую поддержку, будут защищать их всякий раз, всегда. Но они не смогли правильно просчитать нашу волю. Хотя я неоднократно говорил им, что они должны добровольно покинуть наши земли. Даже после Второй Карабахской войны, после нашей славной Победы, после освобождения города Шуша я говорил им: в Азербайджане нет места сепаратизму, подчинитесь законам Азербайджана, примите азербайджанское гражданство и живите здесь, никто вам и слова не скажет. Но вновь проявились и военные провокации, и политические провокации, высокомерие и, фактически, негативное отношение к нам. Поэтому антитеррористическая операция 19-20 сентября стала уроком для них и для всех. Военная операция, длившаяся всего несколько часов, положила конец сепаратистам, а те, на кого они возлагали надежды, промолчали. Поскольку никто не мог бы противостоять Азербайджанской армии, никто не мог бы противостоять азербайджанскому народу. Потому что мы правы. Сегодня мы еще раз доказываем здесь свою правоту. Они разрушили наши города и села, а мы строим и созидаем. Весь Карабах, весь Восточный Зангезур – это строительная площадка. Восстановление и строительство за короткое время этих прекрасных домов, создание всей инфраструктуры демонстрируют нашу мощь, наши намерения. Главное, в центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана. Вы – граждане Азербайджана, жители Карабахского региона, пострадавшие от армянской оккупации, сегодня достойны самых лучших условий. Поздравляю вас, желаю вам счастливой жизни. Мы будем жить здесь вечно", - заявил глава государства.

