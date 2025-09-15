Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября принял в Шуше начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Сельчука Байрактароглу.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, выразив признательность за прием, Сельчук Байрактароглу передал главе нашего государства приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Турции.

На встрече было подчеркнуто, что братские отношения и стратегическое союзничество между нашими странами успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в военной сфере.

Отметив, что нет стран, которые были бы так близки друг другу, как Азербайджан и Турция, глава государства отметил, что наше единство является важным фактором в мировом масштабе. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в регионе уже наступила эпоха мира.

В ходе беседы было затронуто значение подписания в 2021 году Декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией именно в городе Шуша.

С удовлетворением было подчеркнуто, что сегодняшняя встреча совпала по времени с 15 сентября – 107-й годовщиной освобождения Баку Кавказской исламской армией от дашнако-большевистской оккупации.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии основанного на братстве и стратегическом союзничестве сотрудничества между военными структурами Азербайджана и Турции.